На COVID-19 в мире заболело уже более 1,2 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. По состоянию на 5:50 воскресенья общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 64 753 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Наибольшее количество смертей зафиксировано в Италии — 15 362 человека, в Испании — 11 947, в США — 8488 и Франции — 7 560. В Китае за все время распространения вируса умерло 3330 человек.
Количество инфицированных в мире 2 апреля перевалило за 1 млн человек. Сейчас количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 1 202 236 человек. В свою очередь, выздоровели 246 457 человек.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (311 544), Испания (126 168), которая обогнала Италию (124 632) и заняла второе место, Германия (96 092), Франция (90 848) и Иран (55743). В Китае — 82558 инфицированных.
Напомним, по состоянию на вечер 4 апреля в Украине подтверждены 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.