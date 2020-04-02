Кількість інфікованих коронавірусом у світі перевалила за мільйон осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Станом на вечір четверга загальна кількість померлих від інфекції, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 51,485 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США).
Найбільше у світі смертей зафіксовано в Італії — 13,915 осіб, в Іспанії —10,096, США — 5,648 і Франції — 4,503. У Китаї — 3,322 особи.
Всього у світі 1 002 159 інфікованих осіб. У свою чергу, одужали 208,949 людей.
Країнами з найбільш швидким поширенням коронавірусу залишаються США (236,339), Італія (115,242), Іспанія (110,238), Німеччина (84,600), Франція (59,929) та Іран (50,468). У Китаї — 82 432 інфікованих.
Нагадаємо, станом на вечір 2 квітня в Україні підтверджено 897 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.