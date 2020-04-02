Количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за миллион человек

КИЕВ. 2 апреля. УНН. По состоянию на вечер четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 51,485 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).