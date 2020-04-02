Количество инфицированных коронавирусом в мире перевалило за миллион человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. По состоянию на вечер четверга общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 51,485 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
Больше всего на свете смертей зафиксировано в Италии — 13,915 человек, в Испании — 10,096, США — 5,648 и Франции — 4,503. В Китае — 3,322 умерших.
Всего в мире 1 002 159 инфицированных людей. В свою очередь, выздоровели 208,949 человек.
Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (236,339), Италия (115,242), Испания (110,238), Германия (84,600), Франция (59,929) и Иран (50,468). В Китае — 82,432 инфицированных.
Напомним, по состоянию на вечер 2 апреля в Украине подтверждены 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.