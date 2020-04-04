В США кількість інфікованих коронавірусом перевищила 300 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Кількість випадків зараження новим коронавірусом в США перевищило 300 тис. осіб. Ці дані опублікував в суботу Університет Джонса Хопкінса, який веде підрахунки на основі інформації федеральної і місцевої влади, передає УНН.
За даними університету, кількість інфікованих в США - 305 820. Кількість смертей в суботу збільшилася з 7 826 до 8 291. Кількість тих, хто одужав зросла до 14 520.
Нагадаємо, станом на вечір 4 квітня в Україні підтверджено 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.