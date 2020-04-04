В США количество инфицированных коронавирусом превысило 300 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Количество случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 300 тыс. человек. Эти данные опубликовал в субботу Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации федеральных и местных властей, передает УНН.
По данным университета, количество инфицированных в США - 305 820. Количество смертей в субботу увеличилось с 7826 до 8 291. Количество тех, кто выздоровел выросло до 14 520.
Напомним, по состоянию на вечер 4 апреля в Украине подтверждены 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.