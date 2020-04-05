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У Франції кількість хворих COVID-19 перевалила за 90 тисяч

У Франції кількість хворих COVID-19 перевалила за 90 тисяч

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Кількість випадків зараження новим коронавірусом у Франції перевищило 90 тис. осіб. Ці дані опублікував в суботу Університет Джонса Хопкінса, передає УНН.

За даними університету, кількість інфікованих у Франції  - 90 842. Кількість смертей в суботу збільшилася до 7 574. Кількість тих, хто одужав зросла до 15 572.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В США кількість інфікованих коронавірусом перевищила 300 тис. осіб

Нагадаємо, станом на вечір 4 квітня в Україні підтверджено 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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