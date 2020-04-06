Ряд стран ограничили действие Конвенции по правам человека из-за эпидемии, Украина – нет

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Киев  •  УНН

 • 19925 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Украинские власти пока не сообщали генеральному секретарю Совета Европы (СЕ) об отступлении от отдельных статей Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) в связи с применением жестких карантинных мер по борьбе с пандемией коронавируса SARS-CoV-2. Это следует из сообщения, размещенного на сайте Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), передает УНН со ссылкой на DW.

“В марте и апреле 2020 года в контексте кризиса в сфере здравоохранения из-за COVID-19 Латвия, Румыния, Армения, Республика Молдова, Эстония, Грузия, Албания и Северная Македония сообщили генеральному секретарю Совета Европы о своем решении использовать статью 15 ЕКПЧ” , - говорится в сообщении.

Статья 15 ЕКПЧ предусматривает, что страны-подписанты могут отступить от своих обязательств “в случае войны или других чрезвычайных обстоятельств, угрожающих жизни нации”. На этот случай власти страны “могут принимать меры в отступление от ее обязательств по настоящей конвенции только в той степени, в какой находится острота положения”.

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Украина уже прибегала к такой практике. В июня 2015 года Киев заявил об отступлении от некоторых статей ЕКПЧ в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, чтобы избежать ответственности перед ЕСПЧ за несоблюдение норм конвенции. Поскольку украинская власть не могла обеспечить функционирование всех норм ЕКПЧ на территориях, де-факто не находящихся под ее контролем. Тогда было приостановлено, в частности, действие норм ЕКПЧ о праве на свободу и личную неприкосновенность, право на свободное передвижение и выбор места жительства, право на справедливый суд и другие. Верховная Рада приняла заявление, в котором отмечалось, что отступление от обязательств Украины предусмотрено до “полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации”, а МИД направил генсеку СЕ соответствующее письмо.

Украинское правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в связи с карантинными мероприятиями из-за распространение коронавируса 25 марта сроком на 30 дней с возможностью продления. Впоследствии правительство усилило карантинные мероприятия. Среди них — запрет передвижения группами в составе более чем два человека, запрет на проведение массовых мероприятий, требование выходить на улицу только с документами, удостоверяющими личность, ограничение движения общественного транспорта. Власти Киева заявили, что не исключают введение запрета на передвижение частным автотранспортом.

Напомним, по состоянию на вечер 5 апреля в Украине подтверждены 1308 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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