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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С сегодня в Украине вступили в силу усиленные карантинные меры

С сегодня в Украине вступили в силу усиленные карантинные меры

Киев  •  УНН

 • 93649 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Решение Кабинета министров Украины об усилении карантинных мер в связи с распространением нового коронавируса SARS-CoV-2 вступило в силу. С сегодняшнего дня, гражданам запрещается передвигаться более чем по два человека, за исключением случаев, когда осуществляется сопровождение детей, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Правительства.

Так, с сегодняшнего дня вводится обязательное ношение маски или респиратора в общественных местах. “Общественное место — часть любого сооружения, которая доступна или открыта для населения, в том числе за плату (подъезды, подземные переходы, стадионы; парки, скверы, детские площадки, стадионы, остановки общественного транспорта, лифты, государственные учреждения, медицинские учреждения и т.д.)”, — ранее разъяснили в правительстве.

“Посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон запрещается. Это разрешается только в случае, когда вам нужно выгулять домашнее животное или в связи со служебной необходимостью”, — разъяснили ранее в Кабмине. По-прежнему можно выгуливать домашних животных, однако не более чем вдвоем. Выгул домашних животных в парках и скверах разрешается только одним человеком.

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Правительство также ввело возрастные ограничительные меры. Отныне детям до 14 лет запрещается выходить на улицу без сопровождения родителей или опекунов. При этом лица в возрасте от 60 лет и старше отнесены к группе повышенного риска. “Люди старше 60 лет пока должны сидеть дома. Они должны находиться в определенном ими месте самоизоляции. Во-вторых, воздерживаться от контакта с другими лицами — кроме тех, с которыми они совместно проживают”, — сообщил правительство страны.

При этом возрастные ограничения не распространяются на лиц, которые “осуществляют мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19”, а также обеспечивают деятельность “объектов критической инфраструктуры”. Между тем, люди, которые находятся на самоизоляции (кроме больных COVID-19) и о которых некому позаботиться, могут посещать магазины и другие места торговли, которые находятся на расстоянии не более 2 км от места самоизоляции.

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Отмечается, что все граждане должны иметь при себе удостоверение личности. Эта мера необходима для контроля за теми, кто должен находиться в самоизоляции или обсервации.

За соблюдением правил карантина будут следить Национальная полиция и Национальная гвардия. За нарушение карантина предусматривается штраф от 17 тыс. гривен до 34 тыс. гривен, а в случае нарушения санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний может наступить уголовная ответственность. В постановлении правительства сказано, что граждане, которые дважды нарушили условия самоизоляции, подлежат принудительной госпитализации.

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В частности, Правительство в связи с пандемией коронавируса решило также сократить количество действующих пунктов пропуска через границу — до 21. При этом все, кто прибывают в Украину, должны будут пройти 14-дневную обсервацию. Это требование не касается дипломатов, членов международных организаций, водителей грузовых транспортных средств, членов экипажей воздушных и морских судов, если нет оснований полагать, что они могли контактировали с инфицированными новым коронавирусом.

Решение об усилении противоэпидемических и карантинных мероприятий распространяется на всю страну, однако местные власти могут принимать дополнительные меры. В частности, в Киеве было решено расширить перечень мест, в которых запрещено находиться без маски или респиратора. Въезд и выезд в столице с понедельника возможен только через контрольно-пропускные пункты. При этом на въезде в город в обязательном порядке должно осуществляться измерение температуры у водителей и пассажиров.

Мэр города Виталий Кличко предупредил, что если количество инфицированных будет стремительно расти, то власти столицы могут принять решение о запрете использования частного транспорта, а также принять ряд других мер.

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