На в’їзді до Києва мірятимуть температуру водіям та пасажирам

ukru
14:22 • 42501 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

12:11 • 136035 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
11:44 • 140633 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 148984 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 162224 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 148876 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 180340 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 143781 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 149460 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 149128 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
0.8 м/с
55 %
759 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

Ізраїль відновив наземну операцію в Газі для створення буферної зони

20 березня, 07:52 • 105235 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 87311 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

11:59 • 104708 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 28914 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

15:29 • 130050 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

12:11 • 136012 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

11:44 • 140617 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 148971 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 162213 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 148869 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

15:29 • 15878 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

12:56 • 28878 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

11:47 • 87290 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 110114 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 110346 перегляди
Актуальне
На в’їзді до Києва мірятимуть температуру водіям та пасажирам

На в’їзді до Києва мірятимуть температуру водіям та пасажирам

Київ • УНН

 • 19095 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. У столиці України, аби запобігти поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, з 6 квітня діятимуть нові протиепідемічні обмеження. Відповідні зміни були зафіксовані у розпорядженні керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Миколи Поворозника, йдеться на сайті Киїської міської держадмінстрації (КМДА), передає УНН.

Так, новою редакцією розпорядження встановлені особливі умови в’їзду та виїзду з міста для громадян і транспортних засобів. Відповідно до них, на в’їздах і виїздах із міста Києва створюються контрольно-пропускні пункти. Водії та пасажири транспортних засобів відтепер в обов’язковому порядку мають проходити при в’їзді на територію Києва термометрію.

Не допускається в’їзд на територію Києва громадян без проведення термометрії на КПП, громадян із ознаками гострих респіраторних захворювань, крім випадків направлення на обсервацію, госпіталізацію, або самоізоляцію таких громадян.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На в’їздах до Тернополя облаштують КПП для скрінінгу водіїв та пасажирів

Також, згідно з розпорядженням, термометрію можуть проводити у закладах продовольчої торгівлі. Забезпечення вхідного санітарного контролю здійснюється шляхом візуального огляду (загальний стан, ознаки лихоманки, наявність ознак гострого респіраторного захворювання). У разі необхідності можливе проведення температурного скринінгу (вимірювання температури тіла безконтактним термометром, за наявності).

У разі виявлення особи із ознаками ГРЗ, підвищеною температурою тіла її не допускатимуть до відвідування закладів та скеровуватимуть до закладу охорони здоров’я за місцем обслуговування.

“Із понеділка, 6 квітня, у столиці, як і в інших містах України, почнуть діяти нові обмеження, затверджені постановою уряду № 211. Також міська влада затвердила новий перелік заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої коронавірусної хвороби COVID-19. Я розумію, що більшість обмежень можуть здаватися незручними, та зараз йдеться про здоров’я та життя тисяч киян. І це той момент, коли все залежить від кожного з нас. Тому будьмо свідомими та відповідальними”, — пояснив керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Києві Микола Поворозник.

Нагадаємо, станом на вечір 4 квітня в Україні підтверджено 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКиївЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$231.82
Brent
$71.88
Bitcoin
$84,668.50
S&P 500
$5,686.04
Газ TTF
$43.07
Золото
$3,048.19
Ethereum
$1,972.23