На в’їзді до Києва мірятимуть температуру водіям та пасажирам
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У столиці України, аби запобігти поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, з 6 квітня діятимуть нові протиепідемічні обмеження. Відповідні зміни були зафіксовані у розпорядженні керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Миколи Поворозника, йдеться на сайті Киїської міської держадмінстрації (КМДА), передає УНН.
Так, новою редакцією розпорядження встановлені особливі умови в’їзду та виїзду з міста для громадян і транспортних засобів. Відповідно до них, на в’їздах і виїздах із міста Києва створюються контрольно-пропускні пункти. Водії та пасажири транспортних засобів відтепер в обов’язковому порядку мають проходити при в’їзді на територію Києва термометрію.
Не допускається в’їзд на територію Києва громадян без проведення термометрії на КПП, громадян із ознаками гострих респіраторних захворювань, крім випадків направлення на обсервацію, госпіталізацію, або самоізоляцію таких громадян.
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Також, згідно з розпорядженням, термометрію можуть проводити у закладах продовольчої торгівлі. Забезпечення вхідного санітарного контролю здійснюється шляхом візуального огляду (загальний стан, ознаки лихоманки, наявність ознак гострого респіраторного захворювання). У разі необхідності можливе проведення температурного скринінгу (вимірювання температури тіла безконтактним термометром, за наявності).
У разі виявлення особи із ознаками ГРЗ, підвищеною температурою тіла її не допускатимуть до відвідування закладів та скеровуватимуть до закладу охорони здоров’я за місцем обслуговування.
“Із понеділка, 6 квітня, у столиці, як і в інших містах України, почнуть діяти нові обмеження, затверджені постановою уряду № 211. Також міська влада затвердила новий перелік заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої коронавірусної хвороби COVID-19. Я розумію, що більшість обмежень можуть здаватися незручними, та зараз йдеться про здоров’я та життя тисяч киян. І це той момент, коли все залежить від кожного з нас. Тому будьмо свідомими та відповідальними”, — пояснив керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у Києві Микола Поворозник.
Нагадаємо, станом на вечір 4 квітня в Україні підтверджено 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.