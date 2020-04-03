На в’їздах до Тернополя облаштують КПП для скрінінгу водіїв та пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. На в’їздах до Тернополя облаштують КПП, де проводитимуть скрінінг водіїв та пасажирів, а також надаватимуть поради чи спрямовуватимуть до лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.
"На в’їздах у Тернопіль облаштовують контрольно-пропускні пункти. На них будуть проводити температурний скринінг для водіїв та пасажирів, надаватимуть поради, а при необхідності спрямовуватимуть в лікарні", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що працюватимуть КПП вдень з 7:00 до 19:00. Вночі профілактичні і протиепідемічні заходи будуть здійснювати автопатрулі.
Нагадаємо, кількість інфікованих коронавірусом у Тернопільскій області збільшилась до 114 осіб.