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Кількість інфікованих коронавірусом у Тернопільскій області збільшилась до 114 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. У Тернопільскій області зафіксовано три нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє УНН із посиланням на Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом у Facebook.

“+ 3 підтверджених випадків COVID-19 на Тернопільщині станом на 22:00 2 квітня. Загалом в області 114 хворих”, — йдеться у повідомленні.

“Згідно з даними обласного лабораторного центру на Тернопільщині зафіксували 114 випадків COVID-19 станом на 22:00 2 квітня:

  • 82 — жителі Монастириського району (1 — летальний)
  • 15 — жителі Заліщицького району
  • 8 — жителі Козівського району
  • 3 — жителі міста Тернополя
  • 3 — жителі Кременецького району
  • 1 — жителька Бучацького району
  • 1 — житель Тернопільського району
  • 1 — житель Бережанського району”, — додається у повідомленні.

Нагадаємо, станом на вечір 2 квітня в Україні підтверджено 897 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає захворювання COVID-19, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у більш ніж 170 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

Глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.

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