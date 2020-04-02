Количество инфицированных коронавирусом в Тернопольской области увеличилось до 114 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. В Тернопольской области зафиксировано три новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом в Facebook.
“+ 3 подтвержденных случая COVID-19 на Тернопольщине состоянию на 22:00 2 апреля. Всего в области 114 больных”, — говорится в сообщении.
“Согласно данным областного лабораторного центра на Тернопольщине зафиксировали 114 случаев COVID-19 по состоянию на 22:00 2 апреля:
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- 82 — жители Монастырского района (1 — летальный)
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- 15 — жители Залещицкого района
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- 8 — жители Козовского района
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- 3 — жители города Тернополя
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- 3 — жители Кременецкого района
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- 1 — жительница Бучацкого района
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- 1 — житель Тернопольского района
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- 1 — житель Бережанского района”, — добавляется в сообщении.
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Напомним, по состоянию на вечер 2 апреля в Украине подтверждены 897 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.
Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.