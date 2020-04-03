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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 70901 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 83723 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 96828 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 13:05 • 91191 просмотра

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На въездах в Тернополь обустроят КПП для скрининга водителей и пассажиров

На въездах в Тернополь обустроят КПП для скрининга водителей и пассажиров

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. На въездах в Тернополь обустроят КПП, где будут проводиться скрининг водителей и пассажиров, а также будут предоставлять советы или направлять в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.

"На въездах в Тернополь обустраивают контрольно-пропускные пункти. На них будут проводить температурный скрининг для водителей и пассажиров, предоставлять советы, а при необходимости направлять в больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работать КПП будут днем с 7:00 до 19:00. Ночью профилактические и противоэпидемические мероприятия будут осуществлять автопатрули.

Напомним, количество инфицированных коронавирусом в Тернопольской области увеличилось до 114 человек.

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