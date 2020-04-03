На въездах в Тернополь обустроят КПП для скрининга водителей и пассажиров

КИЕВ. 3 апреля. УНН. На въездах в Тернополь обустроят КПП, где будут проводиться скрининг водителей и пассажиров, а также будут предоставлять советы или направлять в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.