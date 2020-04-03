На въездах в Тернополь обустроят КПП для скрининга водителей и пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. На въездах в Тернополь обустроят КПП, где будут проводиться скрининг водителей и пассажиров, а также будут предоставлять советы или направлять в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом.
"На въездах в Тернополь обустраивают контрольно-пропускные пункти. На них будут проводить температурный скрининг для водителей и пассажиров, предоставлять советы, а при необходимости направлять в больницу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что работать КПП будут днем с 7:00 до 19:00. Ночью профилактические и противоэпидемические мероприятия будут осуществлять автопатрули.
Напомним, количество инфицированных коронавирусом в Тернопольской области увеличилось до 114 человек.