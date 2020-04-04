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При въезде в Киев будут мерить температуру водителям и пассажирам

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. В столице Украины, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции COVID-19, с 6 апреля будут действовать новые противоэпидемические ограничения. Соответствующие изменения были зафиксированы в распоряжении руководителя работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Николая Поворозника, говорится на сайте Кииськои городской держадминстрации (КГГА), передает УНН.

Так, новой редакцией распоряжения установлены особые условия въезда и выезда из города для граждан и транспортных средств. Согласно им, на въездах и выездах из города Киева создаются контрольно-пропускные пункты. Водители и пассажиры транспортных средств отныне в обязательном порядке должны проходить при въезде на территорию Киева термометрию.

Не допускается въезд на территорию Киева граждан без проведения термометрии на КПП, граждан с признаками острых респираторных заболеваний, кроме случаев направления на обсервацию, госпитализацию, или самоизоляцию таких граждан.

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Также, согласно распоряжению, термометрию могут проводить в учреждениях продовольственной торговли. Обеспечение входного санитарного контроля осуществляется путем визуального осмотра (общее состояние, признаки лихорадки, наличие признаков острого респираторного заболевания). В случае необходимости возможно проведение температурного скрининга (измерение температуры тела бесконтактным термометром, при наличии).

В случае выявления лица с признаками ОРЗ, повышенной температурой тела ее не будут допускать к посещению заведений и направлять в учреждение здравоохранения по месту обслуживания.

“С понедельника, 6 апреля, в столице, как и в других городах Украины, начнут действовать новые ограничения, утвержденные постановлением правительства № 211. Также городские власти утвердили новый перечень мероприятий, направленных на предотвращение распространения острой коронавирусной болезни COVID-19. Я понимаю, что большинство ограничений могут казаться неудобными, и сейчас речь идет о здоровье и жизни тысяч киевлян. И это тот момент, когда все зависит от каждого из нас. Поэтому будем сознательными и ответственными”, — пояснил руководитель работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Киеве Николай Поворозник.

Напомним, по состоянию на вечер 4 апреля в Украине подтверждены 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 170 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

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