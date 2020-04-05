Україна на карантині: в якому випадку людям старше 60 років можна виходити на вулицю
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Кабінеті міністрів України у зв'язку із посиленням карантину пояснили, в якому випадку людям старше 60 років можна тепер виходити на вулицю, передає УНН.
"Люди старше 60 років поки що мають сидіти вдома. Вони відносяться до групи підвищеного ризику, відтак - потребують самоізоляції. Що це означає? По-перше, вони мають перебувати у визначеному ними місці самоізоляції. По-друге, утримуватися від контакту з іншими особами – крім тих, з якими вони спільно проживають", - йдеться у роз'ясненні уряду.
Крім того, в уряді пояснили, як діяти літнім людям, якщо вони не мають близьких молодшого віку, які можуть про них піклуватися.
"Люди, що знаходяться на самоізоляції (крім хворих на COVID-19) та про яких немає кому подбати, дозволено відвідувати магазини та інші місця торгівлі, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції. Ці люди мають дотримуватися масочного режиму", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, у Кабміні нагадали, що доручили обласним державним адміністраціям вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб, які одиноко проживають, серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід.
Нагадаємо, у Кабміні пояснили в яких саме місцях громадяни з 6 квітня мають перебувати у захисних масках чи респіраторах.
Як повідомляв УНН, з 6 квітня за рішенням уряду в Україні посилюються заходи безпеки щодо недопущення поширення коронавірусу, зокрема запроваджується масочний режим у громадських місцях.