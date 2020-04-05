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Украина на карантине: в каком случае людям старше 60 лет можно выходить на улицу

Украина на карантине: в каком случае людям старше 60 лет можно выходить на улицу

Киев  •  УНН

 • 104392 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Кабинете министров Украины в связи с усилением карантина объяснили, в каком случае людям старше 60 лет можно теперь выходить на улицу, передает УНН.

"Люди старше 60 лет пока должны сидеть дома. Они относятся к группе повышенного риска, потому - требуют самоизоляции. Что это значит? Во-первых, они должны находиться в определенном ими месте самоизоляции. Во-вторых, воздерживаться от контакта с другими лицами - кроме тех, с которыми они совместно проживают", - говорится в разъяснении правительства.

Кроме того, в правительстве объяснили, как действовать пожилым людям, если они не имеют близких младшего возраста, которые могут о них заботиться.

"Людям, находящимся на самоизоляции (кроме больных COVID-19) и о которых некому позаботиться, разрешено посещать магазины и другие места торговли, расположенные на расстоянии не более чем 2 километра от места самоизоляции. Эти люди должны придерживаться масочного режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Кабмине напомнили, что поручили областным государственным администрациям принять дополнительные меры к выявлению и обслуживанию одиноких лиц и лиц, одиноко проживающих, среди граждан пожилого возраста, лиц с инвалидностью, лиц, находящихся на самоизоляции, и организовать надлежащее социальное сопровождение.

Напомним, в Кабмине объяснили в каких именно местах граждане с 6 апреля должны находиться в защитных масках или респираторах.

Как сообщал УНН, с 6 апреля по решению правительства в Украине усиливаются меры безопасности по недопущению распространения коронавируса, в частности вводится масочный режим в общественных местах.

Украинские Национальные Новости

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