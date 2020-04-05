Пандемія коронавірусу: чи закриватимуть церкви на період карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Кабінеті міністрів України роз'яснили, чи закривають церкви на період карантину, передає УНН.
У роз'ясненні зазначено, що в Україні не планують закривати церкви на період карантину.
"Уряд не закриває церкви, проте масові та релігійні заходи заборонені. Ми закликаємо всіх українців залишатися вдома на період карантину", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Кабміні пояснили в яких саме місцях громадяни з 6 квітня мають перебувати у захисних масках чи респіраторах.
Як повідомляв, з 6 квітня за рішенням уряду в Україні посилюються заходи безпеки щодо недопущення поширення коронавірусу, зокрема запроваджується масочний режим у громадських місцях.