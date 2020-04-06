Сегодня начнет свою работу "Всеукраинская школа онлайн"

КИЕВ. 6 апреля. УНН. С сегодняшнего дня, 6 апреля, в 10:00, для всех украинских школьников средних и старших классов, а также для всех желающих свои виртуальные двери откроет "Всеукраинская школа онлайн". Об этом говорится в сообщении на официальной странице первой леди Украины Елены Зеленская, передает УНН.