"Онлайн-школу" по ТБ також зможуть дивитись школярі з окупованих Донбасу та Криму - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Відеоуроки "Всеукраїнської школи онлайн" будуть доступні для школярів з тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму. Про це повідомляє пресслужба Президента Володимира Зеленського, передає УНН.
"Школярі з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей і АР Крим та м. Севастополя зможуть переглянути відеоуроки, створені в межах освітньої ініціативи Президента України Володимира Зеленського "Всеукраїнська школа онлайн", в ефірі телеканалу "Дом", - йдеться у повідомленні.
Так, мешканці окупованого півострова, які мають доступ до телебачення через супутникове обладнання, також матимуть змогу дивитися відеоуроки в ефірі UA:Перший та інших каналів – партнерів проекту, які входять у їхній супутниковий пакет.
Крім того, діти з тимчасово окупованих територій зможуть переглядати записи уроків на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.
Як повідомлялося в УНН, проект стартує 6 квітня. У Президента цього тижня повідомили розклад занять.