"Онлайн-школу" по ТВ также смогут смотреть школьники с оккупированных Донбасса и Крыма - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Видеоуроки "Всеукраинской школы онлайн" будут доступны для школьников с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Президента Владимира Зеленского, передает УНН.
"Школьники с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым и г. Севастополя смогут посмотреть видеоуроки, созданные в рамках образовательной инициативы Президента Украины Владимира Зеленского "Всеукраинская школа онлайн", в эфире телеканала "Дом", - говорится в сообщении.
Так, жители оккупированного полуострова, имеющие доступ к телевидению через спутниковое оборудование, также смогут смотреть видеоуроки в эфире UA:Первый и других каналов - партнеров проекта, которые входят в их спутниковый пакет.
Кроме того, дети с временно оккупированных территорий смогут просматривать записи уроков на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.
Как сообщалось в УНН, проект стартует 6 апреля. У Президента на этой неделе сообщили о расписании занятий.