"Онлайн-школу" по ТВ также смогут смотреть школьники с оккупированных Донбасса и Крыма - ОП

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 72793 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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5 марта, 17:33 • 85922 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 18906 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Видеоуроки "Всеукраинской школы онлайн" будут доступны для школьников с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Президента Владимира Зеленского, передает УНН.

"Школьники с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым и г. Севастополя смогут посмотреть видеоуроки, созданные в рамках образовательной инициативы Президента Украины Владимира Зеленского "Всеукраинская школа онлайн", в эфире телеканала "Дом", - говорится в сообщении.

Так, жители оккупированного полуострова, имеющие доступ к телевидению через спутниковое оборудование, также смогут смотреть видеоуроки в эфире UA:Первый и других каналов - партнеров проекта, которые входят в их спутниковый пакет.

Кроме того, дети с временно оккупированных территорий смогут просматривать записи уроков на официальных сайтах Министерства образования и науки Украины в Facebook и YouTube.

Как сообщалось в УНН, проект стартует 6 апреля. У Президента на этой неделе сообщили о расписании занятий.

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