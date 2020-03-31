Зеленський повідомив розклад онлайн-школи по ТБ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Проект “Всеукраїнська школа онлайн”, у межах якого уроки для учнів будуть транслювати низка телеканалів, стартує з наступного понеділка. Про це у Telegram-каналі нагадав Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
"Завдання держави — забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань. З цією метою у понеділок, 6 квітня, стартує проект “Всеукраїнська школа онлайн”. 40 педагогів з Києва на час карантину фактично стануть учителями для всієї України. Школярі з п’ятого по одинадцятий клас зможуть дистанційно вивчати 11 предметів“, — повідомив Президент.
З його слів, щоранку о 10:00, з понеділка до п’ятниці, уроки транслюватимуть українські телеканали:
• 5-й клас — ПлюсПлюс та 112 Україна
• 6-й клас — ZOOM та NewsOne
• 7-й клас — ZIK
• 8-й клас — Індиго та УНІАН
• 9-й клас — Рада та UA: Культура
• 10-й клас — UA: Перший
• 11-й клас — М1
Також уроки можна буде переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.
“Прохання до батьків: стежте за розкладом уроків, заохочуйте дітей до перегляду та долучайтеся до пізнавального контенту всією родиною! Залишаємось вдома! Вчимося вдома!” — наголосив Глава держави.
Як повідомляв УНН, раніше Зеленський оголосив про старт проекту "Всеукраїнська школа онлайн".