Зеленський повідомив розклад онлайн-школи по ТБ

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Проект “Всеукраїнська школа онлайн”, у межах якого уроки для учнів будуть транслювати низка телеканалів, стартує з наступного понеділка. Про це у Telegram-каналі нагадав Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

"Завдання держави — забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань. З цією метою у понеділок, 6 квітня, стартує проект “Всеукраїнська школа онлайн”. 40 педагогів з Києва на час карантину фактично стануть учителями для всієї України. Школярі з п’ятого по одинадцятий клас зможуть дистанційно вивчати 11 предметів“, — повідомив Президент.

З його слів, щоранку о 10:00, з понеділка до п’ятниці, уроки транслюватимуть українські телеканали:

• 5-й клас — ПлюсПлюс та 112 Україна
• 6-й клас — ZOOM та NewsOne
• 7-й клас — ZIK
• 8-й клас — Індиго та УНІАН
• 9-й клас — Рада та UA: Культура
• 10-й клас — UA: Перший
• 11-й клас — М1

Також уроки можна буде переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube.

“Прохання до батьків: стежте за розкладом уроків, заохочуйте дітей до перегляду та долучайтеся до пізнавального контенту всією родиною! Залишаємось вдома! Вчимося вдома!” — наголосив Глава держави.

Як повідомляв УНН, раніше Зеленський оголосив про старт проекту "Всеукраїнська школа онлайн".

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