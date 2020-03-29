З 6 квітня уроки можна вчити по ТБ: Зеленський зробив оголошення
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Від 6 квітня, стартує проект "Всеукраїнська школа онлайн", в рамках якої уроки для школярів транслюватимуть українські телеканали. Про це заявив у відеозверненні Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
"Дистанційна освіта під час карантину. Наше завдання як держави забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань. З цією метою у понеділок, 6 квітня, стартує проект "Всеукраїнська школа онлайн". В рамках проекту 40 педагогів з Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України", - сказав Президент.
З його слів, наразі проходять щоденні зйомки уроків для учнів 5-11 класів за збалансованою програмою Міністерства освіти та науки, в яких викладається 11 предметів.
"Навчатись дистанційно школярі зможуть на Facebook та Youtube, а також уроки з щоранку будуть транслюватись українськими телеканалами. За кожним класом буде закріплений один або декілька каналів. Їх перелік а також розклад уроків на тиждень з’явиться зовсім скоро. Закликаємо батьків стежити за новинами та заохочувати дітей до перегляду", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, кількість випадків інфікування коронавірусом в Україні зросла до 418.