Кількість випадків інфікування коронавірусом в Україні зросла до 418
Київ • УНН
Київ. 29 березня. УНН. Станом на 10:00 29 березня, за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 418 випадків COVID-19. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України, інформує УНН.
Так, протягом доби отримано 109 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію.
Випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 22 випадки;
Волинська обл. — 2 випадки;
Дніпропетровська обл. — 6 випадків;
Донецька обл. — 2 випадки;
Житомирська обл. — 5 (1 летальний) випадки;
Закарпатська обл. — 1 випадок;
Запорізька обл. — 11 випадків;
Івано-Франківська область — 41 (3 летальних) випадків;
м. Київ — 82 випадки;
Київська обл. — 45 випадок
Кіровоградська обл. - 4;
Львівська обл. — 5 випадків;
Луганська обл. — 2 випадки;
Одеська обл. — 8 випадків;
Полтавська обл. — 1 випадок;
Рівненська обл. — 9 випадків (2 летальних);
Сумська обл. — 6 випадків (1 летальний);
Тернопільська обл. — 57 випадків (1 летальний);
Харківська обл. — 1 випадок;
Херсонська обл. — 1 випадок;
Хмельницька обл. — 1 випадок;
Черкаська обл. — 46 випадків;
Чернівецька обл. — 59 (1 летальний) випадків;
Чернігівська обл. — 1 випадок.
Зазначається, що випадки з Дніпропетровщини та Миколаєвщини знято з обліку та зареєстровано у м. Києві.
Усього зафіксовано 9 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 5 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Нагадаємо, за даними Центру громадського здоров'я, станом на 22:00 28 березня в Україні було 356 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.