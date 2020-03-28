В Україні зафіксовано 356 випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. За даними Центру громадського здоров'я, станом на 22:00 28 березня в Україні 356 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Телеграм-канал "Коронавірус_інфо.
За добу виявлено 46 нових випадків. Усього зафіксовано 9 летальних випадків від COVID-19 в Україні.
5 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 10:00 28 березня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом було підтверджено 311 випадків COVID-19.
На ранок суботи випадки було підтверджено:
Вінницька обл. — 16 випадків;
Волинська обл. — 2 випадки;
Дніпропетровська обл. — 7 випадків;
Донецька обл. — 2 випадки;
Житомирська обл. — 4 (1 летальний) випадки;
Закарпатська обл. — 1 випадок;
Запорізька обл. — 10 випадків;
Івано-Франківська область — 28 (3 летальних) випадків;
м. Київ — 74 випадки;
Київська обл. — 41 випадок;
Львівська обл. — 5 випадків;
Луганська обл. — 2 випадки;
Миколаївська обл. — 1 випадок;
Одеська обл. — 6 випадків;
Полтавська обл. — 1 випадок;
Рівненська обл. — 9 випадків (1 летальний);
Сумська обл. — 5 випадків (1 летальний);
Тернопільська обл. — 43 випадки (1 летальний);
Харківська обл. — 1 випадок;
Херсонська обл. — 1 випадок;
Хмельницька обл. — 1 випадок;
Черкаська обл. — 3 випадки;
Чернівецька обл. — 47 (1 летальний) випадків;
Чернігівська обл. — 1 випадок.