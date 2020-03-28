В Украине зафиксировано 356 случаев коронавирусной болезни COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 28 марта в Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Телеграм-канал "Коронавирус_инфо.
За сутки выявлено 46 новых случаев. Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине.
5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 10:00 28 марта по результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем было подтверждено 311 случаев COVID-19.
На утро субботы случаи были подтверждены:
Винницкая обл. - 16 случаев;
Волынская обл. - 2 случая;
Днепропетровская обл. - 7 случаев;
Донецкая обл. - 2 случая;
Житомирская обл. - 4 (1 летальный) случаи;
Закарпатская обл. - 1 случай;
Запорожская обл. - 10 случаев;
Ивано-Франковская обл. - 28 (3 летальных) случаев;
г. Киев - 74 случая;
Киевская обл. - 41 случай;
Львовская обл. - 5 случаев;
Луганская обл. - 2 случая;
Николаевская обл. - 1 случай;
Одесская обл. - 6 случаев;
Полтавская обл. - 1 случай;
Ровенская обл. - 9 случаев (1 летальный)
Сумская обл. - 5 случаев (1 летальный)
Тернопольская обл. - 43 случая (1 летальный)
Харьковская обл. - 1 случай;
Херсонская обл. - 1 случай;
Хмельницкая обл. - 1 случай;
Черкасская обл. - 3 случая;
Черновицкая обл. - 47 (1 летальный) случаев;
Черниговская обл. - 1 случай.