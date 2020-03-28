В Украине зафиксировано уже 311 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Украине на утро субботы зафиксировано уже 311 подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, всего зафиксировано восемь летальных случаев. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины в Facebook, передает УНН.
"По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 311 случаев COVID-19", - указали в Центре информацию по состоянию на 10:00 28 марта.
Случаи подтверждено:
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- Винницкая обл. - 16 случаев;
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- Волынская обл. - 2 случая;
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- Днепропетровская обл. - 7 случаев;
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- Донецкая обл. - 2 случая;
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- Житомирская обл. - 4 (1 летальный) случаи;
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- Закарпатская обл. - 1 случай;
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- Запорожская обл. - 10 случаев;
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- Ивано-Франковская обл. - 28 (3 летальных) случаев;
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- г. Киев - 74 случая;
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- Киевская обл. - 41 случай;
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- Львовская обл. - 5 случаев;
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- Луганская обл. - 2 случая;
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- Николаевская обл. - 1 случай;
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- Одесская обл. - 6 случаев;
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- Полтавская обл. - 1 случай;
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- Ровенская обл. - 9 случаев (1 летальный)
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- Сумская обл. - 5 случаев (1 летальный)
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- Тернопольская обл. - 43 случая (1 летальный)
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- Харьковская обл. - 1 случай;
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- Херсонская обл. - 1 случай;
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- Хмельницкая обл. - 1 случай;
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- Черкасская обл. - 3 случая;
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- Черновицкая обл. - 47 (1 летальный) случаев;
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- Черниговская обл. - 1 случай.
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Как отмечается, в течение суток Центр общественного здоровья Украины получил сообщение о 93 подтвержденных случаях.
"Всего зафиксировано 8 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - добавили в ЦОЗ.
Напомним, в Киеве подтверждено уже 74 случая коронавирусной инфекции.