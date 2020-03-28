В Україні зафіксовано вже 311 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. В Україні на ранок суботи зафіксовано уже 311 підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, усього зафіксовано вісім летальних випадків. Про це повідомляє Центр громадського здоров'я України у Facebook, передає УНН.
"За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 311 випадків COVID-19", - вказали у Центрі інформацію станом на 10:00 28 березня.
Випадки підтверджено:
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- Вінницька обл. — 16 випадків;
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- Волинська обл. — 2 випадки;
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- Дніпропетровська обл. — 7 випадків;
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- Донецька обл. — 2 випадки;
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- Житомирська обл. — 4 (1 летальний) випадки;
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- Закарпатська обл. — 1 випадок;
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- Запорізька обл. — 10 випадків;
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- Івано-Франківська область — 28 (3 летальних) випадків;
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- м. Київ — 74 випадки;
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- Київська обл. — 41 випадок;
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- Львівська обл. — 5 випадків;
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- Луганська обл. — 2 випадки;
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- Миколаївська обл. — 1 випадок;
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- Одеська обл. — 6 випадків;
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- Полтавська обл. — 1 випадок;
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- Рівненська обл. — 9 випадків (1 летальний);
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- Сумська обл. — 5 випадків (1 летальний);
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- Тернопільська обл. — 43 випадки (1 летальний);
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- Харківська обл. — 1 випадок;
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- Херсонська обл. — 1 випадок;
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- Хмельницька обл. — 1 випадок;
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- Черкаська обл. — 3 випадки;
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- Чернівецька обл. — 47 (1 летальний) випадків;
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- Чернігівська обл. — 1 випадок.
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Як зазначається, протягом доби Центр громадського здоров'я України отримав повідомлення про 93 підтверджені випадки.
"Усього зафіксовано 8 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 5 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі", - додали у ЦГЗ.
Нагадаємо, у Києві підтверджено уже 74 випадки коронавірусної інфекції.