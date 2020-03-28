У Києві підтверджено коронавірус уже у 74 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Києві підтверджено коронавірусну хворобу COVID-19 уже у 74 осіб, за добу загальна кількість збільшилася на 19 людей. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі, передає УНН.
“Уже 74 особи в Києві мають підтверджений діагноз захворювання на COVID-19. Сьогодні вранці ми отримали від Державної установи “Київський міський лабораторний центр МОЗ України” ще 19 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус", - повідомив мер столиці.
Кличко також розповів, що захворіли 10 чоловіків віком від 25-ти до 54-ох років. Та 9 жінок — від 17-ти до 62-ох років.
"9 пацієнтів госпіталізовані до Олександрівської лікарні столиці, 5 в міську клінічну лікарню № 4, 3 в клінічну лікарню № 9, 2 киян, що захворіли — на самоізоляції, лікуються вдома під контролем лікарів", - додав він.
Щодо тестів, то Кличко вказав, що "місто закупило обладнання для ПЛР, що дозволяє досліджувати матеріал слизової пацієнта. В першу чергу тестуємо киян із симптомами і підозрою на коронавірус".
Нагадаємо, в Україні було зафіксовано вже 310 випадків COVID-19.