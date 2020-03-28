В Киеве подтверждено коронавирус уже у 74 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Киеве подтверждено коронавирусную болезнь COVID-19 уже у 74 человек, за сутки общее количество увеличилось на 19 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передает УНН.
"Уже 74 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" еще 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - сообщил мэр столицы.
Кличко также рассказал, что заболели 10 мужчин в возрасте от 25-ти до 54-х лет. И 9 женщин - от 17-ти до 62-х лет.
"9 пациентов госпитализированы в Александровской больнице столицы, 5 в городскую клиническую больницу № 4, 3 в клиническую больницу № 9, 2 заболевших киевлян - в самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей", - добавил он.
Что касается тестов, то Кличко указал, что "город закупил оборудование для ПЦР, позволяющее исследовать материал слизистой пациента. В первую очередь тестируем киевлян с симптомами и подозрением на коронавирус".
Напомним, в Украине было зафиксировано уже 310 случаев COVID-19.