В Киеве подтверждено коронавирус уже у 74 человек

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 83758 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100098 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102289 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101568 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109533 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98118 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104416 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106405 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131368 просмотра

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Киеве подтверждено коронавирус уже у 74 человек

В Киеве подтверждено коронавирус уже у 74 человек

Киев  •  УНН

 • 22178 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Киеве подтверждено коронавирусную болезнь COVID-19 уже у 74 человек, за сутки общее количество увеличилось на 19 человек. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале, передает УНН.

"Уже 74 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины" еще 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - сообщил мэр столицы.

Кличко также рассказал, что заболели 10 мужчин в возрасте от 25-ти до 54-х лет. И 9 женщин - от 17-ти до 62-х лет.

"9 пациентов госпитализированы в Александровской больнице столицы, 5 в городскую клиническую больницу № 4, 3 в клиническую больницу № 9, 2 заболевших киевлян - в самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей", - добавил он.

Что касается тестов, то Кличко указал, что "город закупил оборудование для ПЦР, позволяющее исследовать материал слизистой пациента. В первую очередь тестируем киевлян с симптомами и подозрением на коронавирус".

Напомним, в Украине было зафиксировано уже 310 случаев COVID-19.

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