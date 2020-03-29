С 6 апреля уроки можно учить по ТВ: Зеленский сделал объявление
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. 6 апреля, стартует проект "Всеукраинская школа онлайн", в рамках которой уроки для школьников будут транслировать украинские телеканалы. Об этом заявил в видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
"Дистанционное образование во время карантина. Наша задача как государства обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям. С этой целью в понедельник, 6 апреля, стартует проект" Всеукраинская школа онлайн". В рамках проекта 40 педагогов из Киева на время карантина станут учителями для всей Украины", - сказал Президент.
По его словам, в настоящее время проходят ежедневные съемки уроков для учащихся 5-11 классов по сбалансированной программе Министерства образования и науки, в которых излагается 11 предметам.
"Учиться дистанционно школьники смогут на Facebook и Youtube, а также уроки каждое утро будут транслироваться украинскими телеканалами. За каждым классом будет закреплен один или несколько каналов. Их перечень а также расписание уроков в неделю появится совсем скоро. Призываем родителей следить за новостями и поощрять детей к просмотру", - отметил Зеленский.
Напомним, количество случаев инфицирования коронавируса в Украине возросло до 418.