Вторую неделю Всеукраинской школы онлайн: МОН обнародовало расписание
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Сегодня, 13 апреля, начинается вторая неделя работы Всеукраинской школы онлайн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МОН.
"Для того, чтобы вы могли эффективно спланировать свое обучение, рассказываем вам о расписании уроков на YouTube-канале МОН (http://bit.ly/YouTubeMON), темах, которые будут освещаться на этой неделе, а также напоминаем о ссылках, где вы всегда сможете найти нужные вам уроки", - сообщили в МОН, обнародовав расписание.
Одной из новаций на этой неделе, как указано, будет точное время выхода каждого урока.
С этой недели на YouTube-канале МОН все уроки будут начинаться так:
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- 1 урок - 10:00
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- 2 урок - 10:30
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- 3 урок (зарядка) - 11:00
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- 4 урок - 11:15
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- 5 урок - 11:45
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- 6 урок (зарядка) - 12:15
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- 7 урок - 12:30
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"Помните, если опоздали - не беда, все уроки хранятся в записи на нашем YouTube-канале. Кроме того, во время трансляции вы всегда можете начать ее просматривать с удобного для вас места", - добавили в министерстве.
Напомним, 6 апреля в Украине стартовали онлайн-уроки для школьников - на фоне карантина из-за коронавируса.