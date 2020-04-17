В МОН рассказали о работе над ошибками касательно Всеукраинской школы онлайн

Сообщается, что еще на прошлой неделе организаторы признали, что проект требует работы над ошибками. В частности, МОН заявил, что ошибки, которые были допущены в отдельных уроках, являются досадным явлением, над которым нужно работать.

“В рамках проекта было подготовлено процедуру предварительного экспертного просмотра видео, а также привлечены эксперты, которые системно работают вместе с подчиненным МОН Украинским институтом развития образования (УИРО. — ред.). Их задача — на этапе постпродакшена просматривать уроки и вносить свои правки. Однако в связи со сжатыми сроками подготовки видео, в течение первой недели экспертиза не происходила”, — пояснил глава УИРО Вадим Карандий.

Сообщается, что в дальнейшем все видео, которые готовятся к эфиру, будут пересматривать эксперты перед попаданием в эфир.

Однако для того, чтобы усовершенствовать качество видео, процедуру экспертизы расширили и сделали двухуровневой.

“Реализоваться будет она так: на первом этапе работает пул экспертов, которые помогают учителю при подготовке к уроку и присутствующие на съемочной площадке во время съемки. Второй этап — редакторы, которые приобщены к процессу на этапе постпродакшена. Мы надеемся, что со следующей недели нам удастся запустить уже такую, более усовершенствованную, экспертизу”, — добавил Карандий.

Также сообщается, что за две недели проект “Всеукраинская школа онлайн”, было обнародовано 392 уроки общей продолжительностью около 7 тыс. 840 минут.

“Только на YouTube МОН их просмотрели почти 6 млн раз”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, наиболее популярными видео Всеукраинской школы онлайн остаются подвижные игры и уроки английского языка.

Напомним, в Раде заговорили об общественном буллинге учителей при дистанционном обучении.