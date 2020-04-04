В МОЗ нагадали, як правильно носити медичну маску та рукавички
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я наголосили, що медичну маску слід змінювати щочотири години, а рукавички заборонено мити чи обробляти дезінфектантами, щоб використовувати повторно. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Центру громадського здоров’я України.
"Маска призначена для зменшення виділення збудників інфекційних хвороб з дихальних шляхів. Також маска попереджує зайві доторки руками до обличчя. Ризик занесення інфекції на слизові значно зменшується", - йдеться в повідомленні.
Як надягати маску:
• Закиньте гумки за вуха, розправте маску, щоб вона прикривала ніс та рот, обтисніть носову пластину.
• Маску слід змінювати, щойно вона стала вологою.
• Маску слід змінювати щочотири години.
Також наголошується,що не можна чіпати зовнішню частину маски руками. Якщо доторкнулися, помийте руки з милом чи обробіть спиртовмісним антисептиком. Не можна використовувати маску повторно. Не можна використовувати марлеві маски, вони не забезпечують належного рівня захисту
"Як знімати маску: не торкайтеся до її зовнішньої поверхні — зніміть маску за гумки, згорніть і викиньте у смітник",- зазначається в повідомленні.
Окрім того, в МОЗ нагадали, коли треба застосовувати рукавички:
• коли є передбачуваний безпосередній контакт з кров’ю або іншими біологічними рідинами, слизовими оболонками та потенційно інфікованими матеріалами;
• коли є безпосередній контакт із пацієнтами, які інфіковані патогенами, що передаються контактним шляхом;
• під час роботи із потенційно забрудненим обладнанням і поверхнями, що використовують під час догляду за хворими.
"Рукавички заборонено мити чи обробляти дезінфектантами, щоб використовувати повторно. Мікроорганізми не можуть бути абсолютно видалені з їхньої поверхні, до того ж втрачається цілісність структури рукавичок",- йдеться в повідомленні.
МОЗ наголошує, що рукавички надягають останніми з усіх засобів індивідуального захисту.
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