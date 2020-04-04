Пік COVID-19 в Україні прогнозується на 14-15 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Міністерство охорони здоров’я прогнозує пік COVID-19 в Україні на 14-15 квітня. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає УНН з посиланням на пресслужбу МОЗ.
“...вже з 14-15 квітня МОЗ України прогнозує пік коронавірусної хвороби в країні. Це може призвести до фіксації масових тяжких випадків та до великої кількості летальних наслідків”, -сказав Ляшко.
За його словами, не варто піддаватися відчуттю оманливої безпеки, і на період до 24 квітня обмежте свою мобільність, не відвідуйте закладів без нагальної потреби й обов’язково користуйтеся засобами індивідуального захисту.
Нагадаємо, в Україні на ранок 4 квітня зафіксовано 1096 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 28 — летальні.