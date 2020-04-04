Пик COVID-19 в Украине прогнозируется на 14-15 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Министерство здравоохранения прогнозирует пик COVID-19 в Украине на 14-15 апреля. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ.
"... уже с 14-15 апреля Минздрав Украины прогнозирует пик коронавирусной болезни в стране. Это может привести к фиксации массовых тяжелых случаев и к большому количеству летальных исходов", сказал Ляшко.
По его словам, не стоит поддаваться чувству ложной безопасности, и на период до 24 апреля ограничьте свою мобильность, не посещайте заведений без необходимости и обязательно пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.
Напомним, в Украине на утро 4 апреле зафиксирован 1096 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 28 - летальные.