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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 75757 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 89243 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 100360 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Пик COVID-19 в Украине прогнозируется на 14-15 апреля

Пик COVID-19 в Украине прогнозируется на 14-15 апреля

Киев  •  УНН

 • 17123 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Министерство здравоохранения прогнозирует пик COVID-19 в Украине на 14-15 апреля. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

"... уже с 14-15 апреля Минздрав Украины прогнозирует пик коронавирусной болезни в стране. Это может привести к фиксации массовых тяжелых случаев и к большому количеству летальных исходов", сказал Ляшко.

По его словам, не стоит поддаваться чувству ложной безопасности, и на период до 24 апреля ограничьте свою мобильность, не посещайте заведений без необходимости и обязательно пользуйтесь средствами индивидуальной защиты.

Напомним, в Украине на утро 4 апреле зафиксирован 1096 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 28 - летальные.

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