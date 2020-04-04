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В Минздраве напомнили, как правильно носить медицинскую маску и перчатки

В Минздраве напомнили, как правильно носить медицинскую маску и перчатки

Киев  •  УНН

 • 46504 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Министерстве здравоохранения отметили, что медицинскую маску следует менять каждые четыре часа, а перчатки запрещено мыть или обрабатывать дезинфектантом, чтобы использовать повторно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.

"Маска предназначена для уменьшения выделения возбудителей инфекционных болезней из дыхательных путей. Также маска предупреждает лишние прикосновения руками к лицу. Риск занесения инфекции на слизистые значительно уменьшается", - говорится в сообщении.

Как надевать маску:

• закиньте резинки за уши, расправьте маску, чтобы она прикрывала нос и рот, оожмите носовую пластину.
• Маску следует менять, как только она стала влажной.
• Маску следует менять каждые четыре часа.

Также отмечается, что нельзя трогать внешнюю часть маски руками. Если прикоснулись, помойте руки с мылом или обработайте спиртосодержащим антисептиком. Нельзя использовать маску повторно. Нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты

"Как снимать маску: не прикасайтесь к ее внешней поверхности - снимите маску с резинки, сверните и выбросьте в мусорное ведро", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Минздраве напомнили, когда надо применять перчатки:

• когда есть предполагаемый непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами;
• когда есть непосредственный контакт с пациентами, которые инфицированы патогенами, которые передаются контактным путем;
• при работе с потенциально загрязненной оборудованием и поверхностями, используют при уходе за больными.

"Перчатки запрещено мыть или обрабатывать дезинфектантами, чтобы использовать повторно. Микроорганизмы не могут быть абсолютно удалены с их поверхности, к тому же теряется целостность структуры перчаток", - говорится в сообщении.

МОЗ отмечает, что перчатки надевают последними из всех средств индивидуальной защиты.

Напомним, пик COVID-19 в Украине прогнозируется на 14-15 апреля .

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