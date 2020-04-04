В Минздраве напомнили, как правильно носить медицинскую маску и перчатки

КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Министерстве здравоохранения отметили, что медицинскую маску следует менять каждые четыре часа, а перчатки запрещено мыть или обрабатывать дезинфектантом, чтобы использовать повторно. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Украины.