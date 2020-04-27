Всеукраїнська школа онлайн: оприлюднено розклад на 4-ий тиждень занять
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Сьогодні стартував четвертий тиждень Всеукраїнскої школи онлайн - проекту для українських школярів, запущеного на фоні карантину через коронавірус. Розклад занять оприлюднила пресслужба МОН, передає УНН.
"Вже о 10:00 стартує 4-й тиждень Всеукраїнської школи онлайн. Усі уроки на сьогодні вже заплановано на YouTube МОН", - йдеться у повідомленні.
Традиційно у МОН поділилися розкладом на тиждень, де заздалегідь вказані теми кожного уроку.
Також у міністерстві нагадали, що для зручності працюють окремі списки відтворення для кожного класу:
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- 5 клас – bit.ly/USO5class
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- 6 клас –bit.ly/USO6class
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- 7 клас – bit.ly/USO7class
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- 8 клас – bit.ly/USO8class
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- 9 клас – bit.ly/USO9class
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- 10 клас – bit.ly/USO10class
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- 11 клас – bit.ly/USO11class
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Нагадаємо, в Україні стартували онлайн-уроки для школярів 6 квітня.