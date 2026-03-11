$43.860.0351.040.33
Ексклюзив
12:47
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
09:10
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язнення
08:06
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
07:44
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
Ексклюзив
10 березня, 17:36
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше
Ексклюзив
10 березня, 15:25
Гастрит без міфів або чому "весняних загострень" насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Прикордонники за добу знищили близько 80 окупантів, одного взяли в полон - Демченко

Київ • УНН

 • 1628 перегляди

За добу ДПСУ ліквідувала близько 80 військових рф на фронті та кордоні. На Покровському напрямку взято полоненого та відбито ворожі штурмові дії.

Прикордонники за добу знищили близько 80 окупантів, одного взяли в полон - Демченко

За минулу добу підрозділи Державної прикордонної служби України знищили близько 80 російських окупантів на різних ділянках фронту та державного кордону. Ще один військовий рф був узятий у полон на Покровському напрямку. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

За словами Демченка, підрозділи прикордонників виконують завдання як на лінії державного кордону з росією, так і безпосередньо на фронті.

За минулу добу підрозділи державної прикордонної служби на різних ділянках, де виконують завдання - це і лінія кордону з росією, це і безпосередньо і лінія фронту на різних напрямках, знищили близько 80 окупантів, частина отримала поранення, ще одного окупанта було взято в полон на Покровському напрямку.

Загалом, за минулу добу спроби штурмових дій противника були відбиті на Покровському та Вовчанському напрямках і противник не зміг просунутися через позиції, які утримують прикордонники, далі території нашої держави.

Нагадаємо

Кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки рф на Харків збільшилася до 7, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також УНН повідомляв, що у ніч на 11 березня росіяни вдарили по Україні 99 дронами, збито або придушено 90 з них, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Алла Кіосак

СуспільствоВійна в Україні
Війна в Україні
Державний кордон України
Олег Синєгубов
Державна прикордонна служба України
Повітряні сили Збройних сил України
Україна
Харків