Прикордонники за добу знищили близько 80 окупантів, одного взяли в полон - Демченко

За минулу добу підрозділи Державної прикордонної служби України знищили близько 80 російських окупантів на різних ділянках фронту та державного кордону. Ще один військовий рф був узятий у полон на Покровському напрямку. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

За словами Демченка, підрозділи прикордонників виконують завдання як на лінії державного кордону з росією, так і безпосередньо на фронті.

За минулу добу підрозділи державної прикордонної служби на різних ділянках, де виконують завдання - це і лінія кордону з росією, це і безпосередньо і лінія фронту на різних напрямках, знищили близько 80 окупантів, частина отримала поранення, ще одного окупанта було взято в полон на Покровському напрямку.

Загалом, за минулу добу спроби штурмових дій противника були відбиті на Покровському та Вовчанському напрямках і противник не зміг просунутися через позиції, які утримують прикордонники, далі території нашої держави.

Нагадаємо

Кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки рф на Харків збільшилася до 7, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також УНН повідомляв, що у ніч на 11 березня росіяни вдарили по Україні 99 дронами, збито або придушено 90 з них, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.