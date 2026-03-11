Пограничники за сутки уничтожили около 80 оккупантов, одного взяли в плен - Демченко

$43.860.0351.040.33
ukenru
09:10 • 14376 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
08:06 • 25179 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
07:44 • 25639 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 40146 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 109522 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 83107 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 44658 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 46239 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 36318 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 75900 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
4.5м/с
28%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
США уничтожили 16 иранских минных заградителей из-за угроз Тегерана заблокировать экспорт нефти11 марта, 04:32 • 32601 просмотра
Шесть человек погибли в результате крупного пожара в автобусе в швейцарском Керцерсе11 марта, 04:50 • 13204 просмотра
КСИР объявил о начале самой масштабной фазы операции против Израиля и США11 марта, 05:50 • 25974 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов09:01 • 30899 просмотра
Венгерская делегация для проверки "Дружбы" отправилась в Украину10:51 • 11403 просмотра
публикации
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов09:01 • 31032 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 49215 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 109523 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 83108 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 75900 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Харьков
Реклама
УНН Lite
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11:55 • 4058 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 27203 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 27884 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 37831 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 43748 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
DJI Mavic
Financial Times

Пограничники за сутки уничтожили около 80 оккупантов, одного взяли в плен - Демченко

Киев • УНН

 • 1222 просмотра

За сутки ГПСУ ликвидировала около 80 военнослужащих рф на фронте и границе. На Покровском направлении взят пленный и отбиты вражеские штурмовые действия.

Пограничники за сутки уничтожили около 80 оккупантов, одного взяли в плен - Демченко

За минувшие сутки подразделения Государственной пограничной службы Украины уничтожили около 80 российских оккупантов на разных участках фронта и государственной границы. Еще один военный рф был взят в плен на Покровском направлении. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга, передает УНН.

Детали

По словам Демченко, подразделения пограничников выполняют задачи как на линии государственной границы с россией, так и непосредственно на фронте.

За минувшие сутки подразделения государственной пограничной службы на разных участках, где выполняют задачи – это и линия границы с россией, это и непосредственно и линия фронта на разных направлениях, уничтожили около 80 оккупантов, часть получила ранения, еще один оккупант был взят в плен на Покровском направлении.

В целом, за минувшие сутки попытки штурмовых действий противника были отбиты на Покровском и Волчанском направлениях и противник не смог продвинуться через позиции, которые удерживают пограничники, дальше территории нашего государства.

Напомним

Число пострадавших в результате утренней атаки рф на Харьков увеличилось до 7, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Также УНН сообщал, что в ночь на 11 марта россияне ударили по Украине 99 дронами, сбито или подавлено 90 из них, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Алла Киосак

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Государственная граница Украины
Олег Синегубов
Государственная пограничная служба Украины
Военно-воздушные силы Украины
Украина
Харьков