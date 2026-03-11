Пограничники за сутки уничтожили около 80 оккупантов, одного взяли в плен - Демченко

За минувшие сутки подразделения Государственной пограничной службы Украины уничтожили около 80 российских оккупантов на разных участках фронта и государственной границы. Еще один военный рф был взят в плен на Покровском направлении. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга, передает УНН.

Детали

По словам Демченко, подразделения пограничников выполняют задачи как на линии государственной границы с россией, так и непосредственно на фронте.

За минувшие сутки подразделения государственной пограничной службы на разных участках, где выполняют задачи – это и линия границы с россией, это и непосредственно и линия фронта на разных направлениях, уничтожили около 80 оккупантов, часть получила ранения, еще один оккупант был взят в плен на Покровском направлении.

В целом, за минувшие сутки попытки штурмовых действий противника были отбиты на Покровском и Волчанском направлениях и противник не смог продвинуться через позиции, которые удерживают пограничники, дальше территории нашего государства.

Напомним

