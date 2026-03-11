Кількість постраждалих від удару рф по Харкову зросла до семи

Кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки рф на Харків збільшилася до 7, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

До 7 зросла кількість постраждалих через російський удар у Харкові - повідомив голова ОВА Синєгубов у соцмережах.

У лікарню, за його даними, доставили ще двох поранених – 33-річного і 36-річного чоловіків. Медики надають усю необхідну допомогу.

Доповнення

Голова ОВА раніше підтвердив, що "відомо про двох загиблих через російську атаку на Шевченківський район Харкова", і що "через ворожий удар горить цивільне підприємство".