Кількість постраждалих від удару рф по Харкову зросла до семи
Київ • УНН
Внаслідок атаки на підприємство у Харкові двоє людей загинули та семеро отримали поранення. Госпіталізовано ще двох чоловіків віком 33 та 36 років.
Кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки рф на Харків збільшилася до 7, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
До 7 зросла кількість постраждалих через російський удар у Харкові
У лікарню, за його даними, доставили ще двох поранених – 33-річного і 36-річного чоловіків. Медики надають усю необхідну допомогу.
Доповнення
Голова ОВА раніше підтвердив, що "відомо про двох загиблих через російську атаку на Шевченківський район Харкова", і що "через ворожий удар горить цивільне підприємство".