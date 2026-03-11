Уже 6 постраждалих від російської атаки на підприємство у Харкові

У Харкові внаслідок ранкового удару рф кількість постраждалих зросла до 6, повідомив мер міста Ігор Терехов у середу, пише УНН.

Кількість постраждалих зросла до шести - написав Терехов у соцмережах.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що медики надають допомогу постраждалим внаслідок атаки рф на цивільне підприємство в Харкові.

"У лікарні зараз перебувають 47-річна, 50-річна і 60-річна жінки, а також чоловіки 39 і 49 років. Попередньо, у всіх – вибухові поранення із травмами різного ступеня", - написав Синєгубов у соцмережах.

Голова ОВА також підтвердив, що "відомо про двох загиблих через російську атаку на Шевченківський район Харкова", і що "через ворожий удар горить цивільне підприємство".

