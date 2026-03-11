$43.860.0351.040.33
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Уже 6 постраждалих від російської атаки на підприємство у Харкові

Київ • УНН

Внаслідок атаки рф на цивільне підприємство у Шевченківському районі двоє людей загинули та шестеро отримали поранення.

У Харкові внаслідок ранкового удару рф кількість постраждалих зросла до 6, повідомив мер міста Ігор Терехов у середу, пише УНН.

Кількість постраждалих зросла до шести

- написав Терехов у соцмережах.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що медики надають допомогу постраждалим внаслідок атаки рф на цивільне підприємство в Харкові.

"У лікарні зараз перебувають 47-річна, 50-річна і 60-річна жінки, а також чоловіки 39 і 49 років. Попередньо, у всіх – вибухові поранення із травмами різного ступеня", - написав Синєгубов у соцмережах.

Голова ОВА також підтвердив, що "відомо про двох загиблих через російську атаку на Шевченківський район Харкова", і що "через ворожий удар горить цивільне підприємство".

Юлія Шрамко

