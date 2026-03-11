росіяни вдарили по підприємству в Харкові, відомо про 2 загиблих і 4 постраждалих - мер

У Харкові вранці російські війська вдарили по підприємству, відомо про 2 загиблих і 4 постраждалих, повідомив мер Харкова Ігор Терехов, удар підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

У Шевченківському районі Харкова зафіксовано удар ворожим БпЛА - написав голова ОВА Синєгубов у соцмережах.

За його даними, "за попередньою інформацією, спалахнула пожежа".

Внаслідок ворожого удару по цивільному підприємству є поранені. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. На жаль, є попередня інформація про двох загиблих - повідомив мер Терехов у соцмережах.

Всі екстрені служби прямують на місце "прильоту". Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється, додав голова ОВА.

