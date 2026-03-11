$43.900.1750.710.17
Ексклюзив
10 березня, 17:36 • 18648 перегляди
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Ексклюзив
10 березня, 15:44 • 63845 перегляди
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше Photo
Ексклюзив
10 березня, 15:25 • 48826 перегляди
Гастрит без міфів або чому “весняних загострень” насправді не існує
Ексклюзив
10 березня, 14:11 • 33680 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
10 березня, 12:33 • 39711 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
10 березня, 11:27 • 33251 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
10 березня, 11:25 • 53773 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 61371 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 54371 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 85954 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
Кадастровий номер - як оформити та скільки коштує10 березня, 15:46 • 26853 перегляди
росіяни вдарили по підприємству в Харкові, відомо про 2 загиблих і 4 постраждалих - мер

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Російський безпілотник атакував цивільне підприємство у Шевченківському районі Харкова. На місці влучання виникла пожежа, зафіксовано жертви.

росіяни вдарили по підприємству в Харкові, відомо про 2 загиблих і 4 постраждалих - мер

У Харкові вранці російські війська вдарили по підприємству, відомо про 2 загиблих і 4 постраждалих, повідомив мер Харкова Ігор Терехов, удар підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

У Шевченківському районі Харкова зафіксовано удар ворожим БпЛА

- написав голова ОВА Синєгубов у соцмережах.

За його даними, "за попередньою інформацією, спалахнула пожежа".

Внаслідок ворожого удару по цивільному підприємству є поранені. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. На жаль, є попередня інформація про двох загиблих

- повідомив мер Терехов у соцмережах.

Всі екстрені служби прямують на місце "прильоту". Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється, додав голова ОВА.

У Дніпрі та Харкові через атаку рф дронами щонайменше 20 постраждалих, серед них діти10.03.26, 08:44 • 4020 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Харків