росіяни вдарили по підприємству в Харкові, відомо про 2 загиблих і 4 постраждалих - мер
Київ • УНН
Російський безпілотник атакував цивільне підприємство у Шевченківському районі Харкова. На місці влучання виникла пожежа, зафіксовано жертви.
У Харкові вранці російські війська вдарили по підприємству, відомо про 2 загиблих і 4 постраждалих, повідомив мер Харкова Ігор Терехов, удар підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
У Шевченківському районі Харкова зафіксовано удар ворожим БпЛА
За його даними, "за попередньою інформацією, спалахнула пожежа".
Внаслідок ворожого удару по цивільному підприємству є поранені. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. На жаль, є попередня інформація про двох загиблих
Всі екстрені служби прямують на місце "прильоту". Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється, додав голова ОВА.
