россияне ударили по предприятию в Харькове, известно о 2 погибших и 4 пострадавших - мэр
Киев • УНН
Российский беспилотник атаковал гражданское предприятие в Шевченковском районе Харькова. На месте попадания возник пожар, зафиксированы жертвы.
В Харькове утром российские войска ударили по предприятию, известно о 2 погибших и 4 пострадавших, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, удар подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
В Шевченковском районе Харькова зафиксирован удар вражеским БпЛА
По его данным, "по предварительной информации, вспыхнул пожар".
В результате вражеского удара по гражданскому предприятию есть раненые. Сейчас известно о четырех пострадавших. К сожалению, есть предварительная информация о двух погибших
Все экстренные службы направляются на место "прилета". Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавил глава ОВА.
