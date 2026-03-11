россияне ударили по предприятию в Харькове, известно о 2 погибших и 4 пострадавших - мэр

В Харькове утром российские войска ударили по предприятию, известно о 2 погибших и 4 пострадавших, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, удар подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

В Шевченковском районе Харькова зафиксирован удар вражеским БпЛА - написал глава ОВА Синегубов в соцсетях.

По его данным, "по предварительной информации, вспыхнул пожар".

В результате вражеского удара по гражданскому предприятию есть раненые. Сейчас известно о четырех пострадавших. К сожалению, есть предварительная информация о двух погибших - сообщил мэр Терехов в соцсетях.

Все экстренные службы направляются на место "прилета". Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавил глава ОВА.

