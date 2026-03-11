Уже 6 пострадавших от российской атаки на предприятие в Харькове

В Харькове в результате утреннего удара рф количество пострадавших возросло до 6, сообщил мэр города Игорь Терехов в среду, пишет УНН.

Число пострадавших возросло до шести - написал Терехов в соцсетях.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что медики оказывают помощь пострадавшим в результате атаки рф на гражданское предприятие в Харькове.

"В больнице сейчас находятся 47-летняя, 50-летняя и 60-летняя женщины, а также мужчины 39 и 49 лет. Предварительно, у всех – взрывные ранения с травмами разной степени", - написал Синегубов в соцсетях.

Глава ОВА также подтвердил, что "известно о двух погибших из-за российской атаки на Шевченковский район Харькова", и что "из-за вражеского удара горит гражданское предприятие".

