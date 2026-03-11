Число пострадавших от удара РФ по Харькову возросло до семи

$43.860.0351.040.33
ukenru
08:06 • 110 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
07:44 • 1676 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 22890 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 78500 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 59514 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 14:11 • 39218 просмотра
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксклюзив
10 марта, 12:33 • 44420 просмотра
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Эксклюзив
10 марта, 11:27 • 35479 просмотра
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 60070 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 66546 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+11°
4.8м/с
40%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В США впервые за полвека построят масштабный нефтеперерабатывающий завод в Техасе10 марта, 22:34 • 21278 просмотра
Украинская компания "Аэробавовна" возрождает использование аэростатов для современной войны10 марта, 23:16 • 20154 просмотра
Литва определила вступление Украины и Молдовы в Евросоюз до 2030 года "стратегической целью"11 марта, 00:15 • 5216 просмотра
США уничтожили 16 иранских минных заградителей из-за угроз Тегерана заблокировать экспорт нефти04:32 • 15750 просмотра
КСИР объявил о начале самой масштабной фазы операции против Израиля и США05:50 • 6694 просмотра
публикации
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 32350 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 78535 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 59548 просмотра
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Эксклюзив
10 марта, 11:25 • 60085 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
Эксклюзив
10 марта, 08:20 • 66557 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Олег Синегубов
Игорь Терехов
Музыкант
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Украина
Израиль
Белый дом
Реклама
УНН Lite
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 17185 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 18639 просмотра
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах10 марта, 13:12 • 29199 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры10 марта, 11:32 • 35424 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 35884 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Золото
Дипломатка

Число пострадавших от удара РФ по Харькову возросло до семи

Киев • УНН

 • 352 просмотра

В результате атаки на предприятие в Харькове два человека погибли и семеро получили ранения. Госпитализированы еще двое мужчин в возрасте 33 и 36 лет.

Число пострадавших от удара РФ по Харькову возросло до семи

Число пострадавших в результате утренней атаки РФ на Харьков увеличилось до 7, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

До 7 возросло число пострадавших из-за российского удара в Харькове

- сообщил глава ОВА Синегубов в соцсетях.

В больницу, по его данным, доставили еще двух раненых – 33-летнего и 36-летнего мужчин. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Дополнение

Глава ОВА ранее подтвердил, что "известно о двух погибших из-за российской атаки на Шевченковский район Харькова", и что "из-за вражеского удара горит гражданское предприятие".

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в Украине
Война в Украине
Олег Синегубов
Харьков