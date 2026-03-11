Число пострадавших от удара РФ по Харькову возросло до семи
Киев • УНН
В результате атаки на предприятие в Харькове два человека погибли и семеро получили ранения. Госпитализированы еще двое мужчин в возрасте 33 и 36 лет.
Число пострадавших в результате утренней атаки РФ на Харьков увеличилось до 7, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
До 7 возросло число пострадавших из-за российского удара в Харькове
В больницу, по его данным, доставили еще двух раненых – 33-летнего и 36-летнего мужчин. Медики оказывают всю необходимую помощь.
Дополнение
Глава ОВА ранее подтвердил, что "известно о двух погибших из-за российской атаки на Шевченковский район Харькова", и что "из-за вражеского удара горит гражданское предприятие".