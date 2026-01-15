$43.180.08
Прикордонник з Дніпропетровщини організував схему ухилення від мобілізації за $12 тисяч

Київ • УНН

 • 342 перегляди

Працівники ДБР затримали прикордонника, який допомагав призовникам ухилятися від мобілізації. Він оформляв фіктивну інвалідність за $12 тис.

Прикордонник з Дніпропетровщини організував схему ухилення від мобілізації за $12 тисяч

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з Державною прикордонною службою затримали та повідомили про підозру прикордоннику з Дніпропетровської області, який за хабарі допомагав призовникам ухилятися від мобілізації через оформлення фіктивної інвалідності. Про це повідомляється на сайті ДБР, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що фігурант серед знайомих підшуковував чоловіків, які хотіли уникнути призову та незаконно виїхати за межі України. Посилаючись на свої зв’язки з медичними працівниками, зокрема в Одеській області, підозрюваний обіцяв забезпечити оформлення фіктивної інвалідності. При цьому їхати до Одеси було не потрібно, оскільки всі питання щодо встановлення інвалідності вирішуються дистанційно.

Вартість "пакету послуг" становила 12 тисяч доларів США. Після отримання відповідних документів чоловіки мали самостійно звернутися до органів соціального захисту, які офіційно визнавали їх особою з інвалідністю. Після цього "клієнти" підлягали зняттю з обліку в ТЦК та СП

- розповіли у ДБР.

За словами правоохоронців, наступним етапом мала стати втеча за кордон. Фігурант детально інструктував чоловіків щодо поведінки під час перетину державного кордону, аби не викликати підозр у прикордонників.

Прикордонника було затримано "на гарячому" під час отримання хабаря у розмірі 12 тисяч доларів США від одного з клієнтів. Наразі прикордоннику повідомлено про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)

- йдеться у повідомленні.

У ДБР уточнили, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо

У 2025 році ДБР скерувало до суду понад 7 тис. обвинувальних актів щодо 7,9 тис. осіб. Серед них 6 народних депутатів, 5 колишніх членів Кабміну та 1,5 тис. правоохоронців.

Вадим Хлюдзинський

