У школі Києва учень з ножем напав на вчительку та однокласника: деталі інциденту
Зеленський запропонував парламенту продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
Повітряні сили ЗСУ, ймовірно, випробовують новітній американський ЗРК "Tempest" у реальних бояхPhoto
"Його треба зупинити": міністр оборони Британії розповів, кого б викрав і взяв під вартуVideo
У Києві 11 січня зафіксовано понад 200 аварій через атаки та морози
Ураження бурової установки у Каспійському морі: Генштаб ЗСУ озвучив подробиці
Український автобус потрапив у ДТП у Фінляндії: деталі
Парад сили і момент істини: астрологічний прогноз на тиждень 12-18 січня
1418 днів вторгнення: війна рф проти України зрівнялася за тривалістю з війною срср проти нацистської Німеччини
Рада Безпеки ООН збереться у понеділок на екстрене засідання через удари ракетами "Орєшнік" по УкраїніVideo
Сьогодні в Україні відзначається День українського політв'язня: історія заснування 08:21 • 2022 перегляди
ДБР у 2025 році скерувало до суду понад 7 тис. обвинувальних актів проти посадовців та правоохоронців

Київ • УНН

У 2025 році ДБР скерувало до суду понад 7 тис. обвинувальних актів щодо 7,9 тис. осіб. Серед них 6 народних депутатів, 5 колишніх членів Кабміну та 1,5 тис. правоохоронців.

У 2025 році ДБР направило до суду понад 7 тис. обвинувальних актів щодо 7,9 тис. осіб, повідомило про підозру 21,5 тис. фігурантам і затримало 2 тис. осіб. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, пише УНН.

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття корупційних та службових злочинів, забезпечуючи невідворотність покарання для посадовців, правоохоронців та інших осіб, причетних до протиправних дій

- йдеться у повідомленні.

Серед осіб, стосовно яких обвинувальні акти скеровано до суду:

  • 3 посадовці категорії «А»;
    • 6 народних депутатів України;
      • 5 колишніх членів Кабінету Міністрів;
        • 25 суддів;
          • 1 тис. 496 правоохоронців;
            • 45 працівники податкових органів;
              • 74 митники;
                • 127 працівників Державної кримінально-виконавчої служби;
                  • 131 працівник Державної лісової охорони;
                    • 65 працівників органів і підрозділів цивільного захисту;
                      • інші службові особи, які є суб’єктами підслідності ДБР.

                        Також у 2025 році працівники ДБР повідомили про підозру 21 тис. 513 фігурантам розслідувань та затримали 2017 осіб.

                        Ольга Розгон

