ДБР у 2025 році скерувало до суду понад 7 тис. обвинувальних актів проти посадовців та правоохоронців
Київ • УНН
У 2025 році ДБР скерувало до суду понад 7 тис. обвинувальних актів щодо 7,9 тис. осіб. Серед них 6 народних депутатів, 5 колишніх членів Кабміну та 1,5 тис. правоохоронців.
У 2025 році ДБР направило до суду понад 7 тис. обвинувальних актів щодо 7,9 тис. осіб, повідомило про підозру 21,5 тис. фігурантам і затримало 2 тис. осіб. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, пише УНН.
Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття корупційних та службових злочинів, забезпечуючи невідворотність покарання для посадовців, правоохоронців та інших осіб, причетних до протиправних дій
Серед осіб, стосовно яких обвинувальні акти скеровано до суду:
- 3 посадовці категорії «А»;
- 6 народних депутатів України;
- 5 колишніх членів Кабінету Міністрів;
- 25 суддів;
- 1 тис. 496 правоохоронців;
- 45 працівники податкових органів;
- 74 митники;
- 127 працівників Державної кримінально-виконавчої служби;
- 131 працівник Державної лісової охорони;
- 65 працівників органів і підрозділів цивільного захисту;
- інші службові особи, які є суб’єктами підслідності ДБР.
Також у 2025 році працівники ДБР повідомили про підозру 21 тис. 513 фігурантам розслідувань та затримали 2017 осіб.
