ДБР у 2025 році скерувало до суду понад 7 тис. обвинувальних актів проти посадовців та правоохоронців

У 2025 році ДБР направило до суду понад 7 тис. обвинувальних актів щодо 7,9 тис. осіб, повідомило про підозру 21,5 тис. фігурантам і затримало 2 тис. осіб. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, пише УНН.

Державне бюро розслідувань продовжує системну роботу з викриття корупційних та службових злочинів, забезпечуючи невідворотність покарання для посадовців, правоохоронців та інших осіб, причетних до протиправних дій - йдеться у повідомленні.

Серед осіб, стосовно яких обвинувальні акти скеровано до суду:

3 посадовці категорії «А»;

6 народних депутатів України;

5 колишніх членів Кабінету Міністрів;

25 суддів;

1 тис. 496 правоохоронців;

45 працівники податкових органів;

74 митники;

127 працівників Державної кримінально-виконавчої служби;

131 працівник Державної лісової охорони;

65 працівників органів і підрозділів цивільного захисту;

інші службові особи, які є суб’єктами підслідності ДБР.

Також у 2025 році працівники ДБР повідомили про підозру 21 тис. 513 фігурантам розслідувань та затримали 2017 осіб.

