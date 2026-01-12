$43.080.09
08:30
Зеленский предложил парламенту продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток
05:16
Воздушные силы ВСУ, вероятно, испытывают новейший американский ЗРК "Tempest" в реальных бояхPhoto
11 января, 18:21
"Его нужно остановить": министр обороны Британии рассказал, кого бы похитил и взял под стражуVideo
11 января, 16:41
В Киеве 11 января зафиксировано более 200 аварий из-за атак и морозов
11 января, 13:53
Поражение буровой установки в Каспийском море: Генштаб ВСУ озвучил подробности
11 января, 11:39
Украинский автобус попал в ДТП в Финляндии: детали
Эксклюзив
11 января, 09:33
Парад силы и момент истины: астрологический прогноз на неделю 12-18 января
11 января, 06:05
1418 дней вторжения: война РФ против Украины сравнялась по продолжительности с войной СССР против нацистской Германии
11 января, 04:31
Совет Безопасности ООН соберется в понедельник на экстренное заседание из-за ударов ракетами "Орешник" по УкраинеVideo
10 января, 11:45
Синоптики дали прогноз погоды на три дня: пойдут ли в Украине морозы на спад
ГБР в 2025 году направило в суд более 7 тыс. обвинительных актов против должностных лиц и правоохранителей

Киев • УНН

 • 76 просмотра

В 2025 году ГБР направило в суд более 7 тыс. обвинительных актов в отношении 7,9 тыс. человек. Среди них 6 народных депутатов, 5 бывших членов Кабмина и 1,5 тыс. правоохранителей.

ГБР в 2025 году направило в суд более 7 тыс. обвинительных актов против должностных лиц и правоохранителей

В 2025 году ГБР направило в суд более 7 тыс. обвинительных актов в отношении 7,9 тыс. человек, сообщило о подозрении 21,5 тыс. фигурантам и задержало 2 тыс. человек. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, пишет УНН.

Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению коррупционных и служебных преступлений, обеспечивая неотвратимость наказания для должностных лиц, правоохранителей и других лиц, причастных к противоправным действиям

- говорится в сообщении.

Среди лиц, в отношении которых обвинительные акты направлены в суд:

  • 3 должностных лица категории «А»;
    • 6 народных депутатов Украины;
      • 5 бывших членов Кабинета Министров;
        • 25 судей;
          • 1 тыс. 496 правоохранителей;
            • 45 работников налоговых органов;
              • 74 таможенника;
                • 127 работников Государственной уголовно-исполнительной службы;
                  • 131 работник Государственной лесной охраны;
                    • 65 работников органов и подразделений гражданской защиты;
                      • другие должностные лица, являющиеся субъектами подследственности ГБР.

                        Также в 2025 году работники ГБР сообщили о подозрении 21 тыс. 513 фигурантам расследований и задержали 2017 человек.

                        09.01.26, 14:53

                        Ольга Розгон

                        ПолитикаКриминал и ЧП
                        Кабинет Министров Украины
                        Мобилизация
                        Военное положение
                        Война в Украине
                        ТЦК и СП
                        Украина