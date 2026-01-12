ГБР в 2025 году направило в суд более 7 тыс. обвинительных актов против должностных лиц и правоохранителей
Киев • УНН
В 2025 году ГБР направило в суд более 7 тыс. обвинительных актов в отношении 7,9 тыс. человек. Среди них 6 народных депутатов, 5 бывших членов Кабмина и 1,5 тыс. правоохранителей.
В 2025 году ГБР направило в суд более 7 тыс. обвинительных актов в отношении 7,9 тыс. человек, сообщило о подозрении 21,5 тыс. фигурантам и задержало 2 тыс. человек. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, пишет УНН.
Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению коррупционных и служебных преступлений, обеспечивая неотвратимость наказания для должностных лиц, правоохранителей и других лиц, причастных к противоправным действиям
Среди лиц, в отношении которых обвинительные акты направлены в суд:
- 3 должностных лица категории «А»;
- 6 народных депутатов Украины;
- 5 бывших членов Кабинета Министров;
- 25 судей;
- 1 тыс. 496 правоохранителей;
- 45 работников налоговых органов;
- 74 таможенника;
- 127 работников Государственной уголовно-исполнительной службы;
- 131 работник Государственной лесной охраны;
- 65 работников органов и подразделений гражданской защиты;
- другие должностные лица, являющиеся субъектами подследственности ГБР.
Также в 2025 году работники ГБР сообщили о подозрении 21 тыс. 513 фигурантам расследований и задержали 2017 человек.
