ГБР в 2025 году направило в суд более 7 тыс. обвинительных актов против должностных лиц и правоохранителей

В 2025 году ГБР направило в суд более 7 тыс. обвинительных актов в отношении 7,9 тыс. человек, сообщило о подозрении 21,5 тыс. фигурантам и задержало 2 тыс. человек. Об этом сообщает Государственное бюро расследований, пишет УНН.

Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению коррупционных и служебных преступлений, обеспечивая неотвратимость наказания для должностных лиц, правоохранителей и других лиц, причастных к противоправным действиям