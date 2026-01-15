$43.180.08
Пограничник из Днепропетровщины организовал схему уклонения от мобилизации за $12 тысяч

Киев • УНН

 • 650 просмотра

Сотрудники ГБР задержали пограничника, который помогал призывникам уклоняться от мобилизации. Он оформлял фиктивную инвалидность за $12 тыс.

Пограничник из Днепропетровщины организовал схему уклонения от мобилизации за $12 тысяч

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) во взаимодействии с Государственной пограничной службой задержали и сообщили о подозрении пограничнику из Днепропетровской области, который за взятки помогал призывникам уклоняться от мобилизации через оформление фиктивной инвалидности. Об этом сообщается на сайте ГБР, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что фигурант среди знакомых подыскивал мужчин, которые хотели избежать призыва и незаконно выехать за пределы Украины. Ссылаясь на свои связи с медицинскими работниками, в частности в Одесской области, подозреваемый обещал обеспечить оформление фиктивной инвалидности. При этом ехать в Одессу было не нужно, поскольку все вопросы по установлению инвалидности решаются дистанционно.

Стоимость "пакета услуг" составляла 12 тысяч долларов США. После получения соответствующих документов мужчины должны были самостоятельно обратиться в органы социальной защиты, которые официально признавали их лицом с инвалидностью. После этого "клиенты" подлежали снятию с учета в ТЦК и СП

- рассказали в ГБР.

По словам правоохранителей, следующим этапом должен был стать побег за границу. Фигурант подробно инструктировал мужчин относительно поведения при пересечении государственной границы, чтобы не вызывать подозрений у пограничников.

Пограничник был задержан "на горячем" при получении взятки в размере 12 тысяч долларов США от одного из клиентов. Сейчас пограничнику сообщено о подозрении за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)

- говорится в сообщении.

В ГБР уточнили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Напомним

В 2025 году ГБР направило в суд более 7 тыс. обвинительных актов в отношении 7,9 тыс. человек. Среди них 6 народных депутатов, 5 бывших членов Кабмина и 1,5 тыс. правоохранителей.

Вадим Хлюдзинский

