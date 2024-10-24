Проти запрошення України до НАТО виступають сім країн - Politico
Київ • УНН
За даними Politico, окрім Німеччини та США, ще п'ять країн НАТО блокують запрошення України до Альянсу. Це Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія, які мають різні причини для такої позиції.
Німеччина і США - не єдині країни які блокують запрошення для України до вступу в НАТО. Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія також чинять опір. Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела, пише УНН.
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Окрім ключових союзників, які посідають чільні місця за обсягом військової допомоги нашій державі, в НАТО є ще щонайменше п'ять держав, які не готові сприяти виконанню першого пункту презентованого президентом Володимиром Зеленським Плану перемоги.
Дві з них доволі очевидні - це Словаччина та Угорщина, популістичні уряди яких дотримуються прокремлівського курсу та відверто кажуть, що заважатимуть Києву рухатися в бік членства в Альянсі,
Ще три, як говорять співрозмовники видання, "сумніваються та ховаються за спинами США та Німеччини". Йдеться про Бельгію, Словенію та Іспанію. Їхні лідери "нібито підтримують ідею, поки вона має абстрактні обриси, але почнуть все більше чинити супротив, коли запрошення стане більш конкретною перспективою".
Така позиція різко контрастує з країнами Балтії та Польщею, які виступають найбільшими прихильниками членства України.
Зеленський вважає, що запрошення України до НАТО змусить путіна сісти за стіл переговорів18.10.24, 10:05 • 14103 перегляди